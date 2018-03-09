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Costas Mandylor


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  • Sanatçının Puanı:10.0
  • Sanatçı Oyla:
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  • Doğum Yılı:1962
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Biyografi

3 eylül 1965' te doğan Avustralyalı aktör Costas Mandylor, Costas Theodosopoulos / Melbourne' de doğmuştur.Louis Mandylaris ve taksi şoförü olan Yannis Mandylaris' in oğludur. Önceden Picket Fences deki şerif yardımcısı Kenny rolüyle bilinen sanatçı, şu an Beowulf taki Hondshew ile Saw III , IV , V ve VI daki polis Hoffman rolüyle bilinmektedir.Abisi Louis Mandylor ile Charmed "Saving Private Leo" adlı dizide katil hayalet kardeşleri oynamıştır. Mandylor eskiden futbol ve karate ile ilgilenmiştir.Ayrıca Hollywood United adlı ünlülerden ve eski futbol profesyonellerden oluşan kulüpte top oynamaktadır.

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