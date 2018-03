Biyografi

Debra Lynn Messing (d. 15 Ağustos 1968), Amerikalı aktris. Grace Adler karakterini Will & Grace Amerikan sit-com tarzı dizide canlandırmıştır. Ayrıca The Starter Wife dizisinde Molly Kagan'ı canlandırmaktadır. Debra Messing New York'ta doğmuş Polonya-Rusya kökenli bir Yahudi ailesinden gelmektedir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar bölümünde 3 yıl master yapmıştır.