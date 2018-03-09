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Sanatçı Arşivi > Debra Messing
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Debra Messing

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  • Sanatçının Puanı:9.0
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  • Doğum Yılı:1968
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Biyografi

Debra Lynn Messing (d. 15 Ağustos 1968), Amerikalı aktris. Grace Adler karakterini Will & Grace Amerikan sit-com tarzı dizide canlandırmıştır. Ayrıca The Starter Wife dizisinde Molly Kagan'ı canlandırmaktadır. Debra Messing New York'ta doğmuş Polonya-Rusya kökenli bir Yahudi ailesinden gelmektedir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar bölümünde 3 yıl master yapmıştır.

Yorumlar

  • Debra Messing için fazla söze gerek yok tatlı ve romantik bir karakteri var

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