Debra Messing
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- Sanatçının Puanı:9.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1968
Biyografi
Debra Lynn Messing (d. 15 Ağustos 1968), Amerikalı aktris. Grace Adler karakterini Will & Grace Amerikan sit-com tarzı dizide canlandırmıştır. Ayrıca The Starter Wife dizisinde Molly Kagan'ı canlandırmaktadır. Debra Messing New York'ta doğmuş Polonya-Rusya kökenli bir Yahudi ailesinden gelmektedir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar bölümünde 3 yıl master yapmıştır.
Yorumlar
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Debra Messing için fazla söze gerek yok tatlı ve romantik bir karakteri var
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