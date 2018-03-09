Biyografi

Ekin Türkmen (doğum: 22 Ağustos 1984 - Nevşehir,Kozaklı) Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Türkmen, 2002 yılında Ekmek Teknesi adlı dizisinde yer alarak ilk televizyon dizisi deneyimini yaşadı. Dizinin bitmesinin ardından Nefes Nefese, Acı Hayat, Kısmetim Otel, Menekşe ile Halil ve Küçük Kadınlar isimli televizyon dizilerinde yer aldı. Ayrıca Keloğlan Karaprens'e Karşı ve Son Ders: Aşk ve Üniversite adlı sinema filmlerinde oynadı.Küçük Kadınlar dizisinden Amerika'da eğitim alacağı için senaryo gereği ölerek ayrıldı.