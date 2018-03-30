Biyografi

Ekrem Bora Gerçek adı Ekrem Şerif Uçak (d. 7 Mart 1934, Ankara) Sinema ve dizi oyuncusu.



İlkokuldan sonra, Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek mürettip ve mücellit diploması alan sanatçı, 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci olmasına karşın, film çeviremeden askere gitti. Askerlik dönüşü ilk filmi olan "Alın Yazısı"nı çevirdi (1955). İki yıl aradan sonra tekrar sinema filmlerinde rol almaya devam eden sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen dizi filmlerde oynamayı sürdürdü.



Ödülleri

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Sürtük

28. Antalya Film Şenliği, 1991, En İyi Erkek Oyuncu, Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu





Filmografisi

Makber - 2009

Gümüş - 2005

Yadigar - 2004

Kardelen - 2002

Kumsaldaki İzler - 2002

Savunma - 2001

Marziye - 1998

Yumuşak Ten - 1994

Yalnızız - 1992

Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990

Sevince - 1988

Yasak Aşk -1988

Temas - 1987

İhanetin Darbesi - 1986

Tapılacak Kadın - 1985

Vahşi Aşk - 1985

Bedel - 1983

Unutulmayanlar - 1981

Yüz Karası / Şöhretin Sonu - 1981

Aşkın Gözyaşları - 1979

Cennetin Çocukları - 1977

Baskın - 1977

Çılgınlar - 1974

Sabıkalı - 1974

Dikiz Aynası - 1973

Soyguncular - 1973

Sevilmek İstiyorum - 1973

Babaların Günahı - 1973

Öksüzler - 1973

Ayrılık - 1972

Kanlı Para - 1972

Yumurcak Küçük Şahit - 1972

Bir Kadın Kayboldu - 1971

Emine - 1971

Firari Aşıklar - 1970

Mağrur Kadın - 1970

Dikkat Kan Aranıyor - 1970

Kader Ayırsa Bile - 1970

Mazi Kalbimde Yaradır - 1970

Ağlayan Melek - 1970

Sürtük - 1970

Hüzünlü Aşk - 1969

Acı Yalan - 1969

Sabrın Sonu - 1969

Aşk Yarışı - 1969

Bir Vefasız Yar İçin - 1969

Günahını Ödeyen Adam - 1969

Mazimdeki Kadın - 1969

Şehir Eşkiyası - 1969

Aşk Eski Bir Yalan - 1968

Kadın İntikamı - 1968

Yakılacak Kitap - 1968

Kadın Severse - 1968

Alnımın Kara Yazısı - 1968

Ağlayan Bir Ömür - 1968

Alevli Yıllar - 1968

Kader Ayırsa Bile - 1968

İnsan İki Kere Yaşar - 1968

Tek Kurşun - 1968

Arkadaşımın Aşkısın -1968

Affet Beni - 1967

Çıldırtan Dudaklar - 1967

Dördü De Seviyordu - 1967

Her Zaman Kalbimdesin - 1967

Ölümsüz Kadın - 1967

Üvey Ana - 1967

Yağmur Çiselerken - 1967

Akşam Yıldızı - 1967

Kiralık Kadın - 1967

Ayşecik Canım Annem - 1967

Söyleyin Genç Kızlara - 1967

Kadın Düşmanı - 1967

Demir Yumruklu Üçler - 1967

İstanbul 44 - 1967

Üç Sevdalı Kız - 1967

Evlat Uğruna - 1967

Silahları Ellerinde Öldüler - 1967

Avare Kız - 1966

El Kızı - 1966

Seni Sevmiyorum - 1966

Sevgilim Bir Artistti - 1966

Bir Ateşim Yanarım - 1966

Denizciler Geliyor -1966

Zehirli Hayat - 1966

Günah Çocuğu - 1966

İzmir'ın Kavakları - 1966

Pembe Kadın - 1966

Ümit Sokağı - 1966

Şeytanın Kurbanları - 1965

Hülya - 1965

Şoförün Kızı - 1965

Kamyon Faresi - 1965

Kara Kedi - 1965

Öfke Dağları Sardı - 1965

Bozuk Düzen - 1965

Yıldız Tepe - 1965

Artık Düşman Değiliz - 1965

Beleş Osman - 1965

Sürtük - 1965

Yasak Cennet - 1965

Oğlum Oğlum - 1965

Gözleri Ömre Bedel - 1964

Kalbe Vuran Düşman - 1964

Kader Kapıyı Çaldı - 1964

Lekeli Aşk - 1964

Hızlı Osman - 1964

Suçlular Aramızda - 1964

Kara Memed - 1964

Plajda Sevişelim - 1964

Bitirimsin Hanım Abla - 1964

Günahsız Katiller - 1964

Yalnız Değiliz - 1964

Hızlı Yaşayanlar - 1964

Şafak Bekçileri - 1963

Cehennemde Buluşalım (Comp Der Verdammten) -1963

Acı Aşk - 1963

Aşka Susayanlar - 1963

Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları) -1963

Akdeniz Şarkısı - 1963

Aşk Tomurcukları - 1963

Ölüm Bizi Ayıramaz - 1963

Çifte Kumrular - 1962

Acı Hayat -1962

Beş Kardeştiler - 1962

İnleyen Dağlar - 1961

Kahraman Üçler - 1961

Camp Der Verdammten - 1961

Seni Benden Alamazlar - 1961

Divane - 1960

Yeşil Köşkün Lambası - 1960

Üç Kızın Hikayesi - 1959

Kanundan Kaçılmaz - 1959

Bir Kadın Tuzağı - 1958

Bana Gönül Bağlama - 1958

Mavi Boncuk - 1958

Tilki Leman - 1958

Alın Yazısı – 1956

