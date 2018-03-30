Ekrem Bora
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- Sanatçının Puanı:7.8
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Biyografi
Ekrem Bora Gerçek adı Ekrem Şerif Uçak (d. 7 Mart 1934, Ankara) Sinema ve dizi oyuncusu.
İlkokuldan sonra, Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek mürettip ve mücellit diploması alan sanatçı, 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci olmasına karşın, film çeviremeden askere gitti. Askerlik dönüşü ilk filmi olan "Alın Yazısı"nı çevirdi (1955). İki yıl aradan sonra tekrar sinema filmlerinde rol almaya devam eden sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen dizi filmlerde oynamayı sürdürdü.
Ödülleri
1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Sürtük
28. Antalya Film Şenliği, 1991, En İyi Erkek Oyuncu, Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu
Filmografisi
Makber - 2009
Gümüş - 2005
Yadigar - 2004
Kardelen - 2002
Kumsaldaki İzler - 2002
Savunma - 2001
Marziye - 1998
Yumuşak Ten - 1994
Yalnızız - 1992
Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990
Sevince - 1988
Yasak Aşk -1988
Temas - 1987
İhanetin Darbesi - 1986
Tapılacak Kadın - 1985
Vahşi Aşk - 1985
Bedel - 1983
Unutulmayanlar - 1981
Yüz Karası / Şöhretin Sonu - 1981
Aşkın Gözyaşları - 1979
Cennetin Çocukları - 1977
Baskın - 1977
Çılgınlar - 1974
Sabıkalı - 1974
Dikiz Aynası - 1973
Soyguncular - 1973
Sevilmek İstiyorum - 1973
Babaların Günahı - 1973
Öksüzler - 1973
Ayrılık - 1972
Kanlı Para - 1972
Yumurcak Küçük Şahit - 1972
Bir Kadın Kayboldu - 1971
Emine - 1971
Firari Aşıklar - 1970
Mağrur Kadın - 1970
Dikkat Kan Aranıyor - 1970
Kader Ayırsa Bile - 1970
Mazi Kalbimde Yaradır - 1970
Ağlayan Melek - 1970
Sürtük - 1970
Hüzünlü Aşk - 1969
Acı Yalan - 1969
Sabrın Sonu - 1969
Aşk Yarışı - 1969
Bir Vefasız Yar İçin - 1969
Günahını Ödeyen Adam - 1969
Mazimdeki Kadın - 1969
Şehir Eşkiyası - 1969
Aşk Eski Bir Yalan - 1968
Kadın İntikamı - 1968
Yakılacak Kitap - 1968
Kadın Severse - 1968
Alnımın Kara Yazısı - 1968
Ağlayan Bir Ömür - 1968
Alevli Yıllar - 1968
Kader Ayırsa Bile - 1968
İnsan İki Kere Yaşar - 1968
Tek Kurşun - 1968
Arkadaşımın Aşkısın -1968
Affet Beni - 1967
Çıldırtan Dudaklar - 1967
Dördü De Seviyordu - 1967
Her Zaman Kalbimdesin - 1967
Ölümsüz Kadın - 1967
Üvey Ana - 1967
Yağmur Çiselerken - 1967
Akşam Yıldızı - 1967
Kiralık Kadın - 1967
Ayşecik Canım Annem - 1967
Söyleyin Genç Kızlara - 1967
Kadın Düşmanı - 1967
Demir Yumruklu Üçler - 1967
İstanbul 44 - 1967
Üç Sevdalı Kız - 1967
Evlat Uğruna - 1967
Silahları Ellerinde Öldüler - 1967
Avare Kız - 1966
El Kızı - 1966
Seni Sevmiyorum - 1966
Sevgilim Bir Artistti - 1966
Bir Ateşim Yanarım - 1966
Denizciler Geliyor -1966
Zehirli Hayat - 1966
Günah Çocuğu - 1966
İzmir'ın Kavakları - 1966
Pembe Kadın - 1966
Ümit Sokağı - 1966
Şeytanın Kurbanları - 1965
Hülya - 1965
Şoförün Kızı - 1965
Kamyon Faresi - 1965
Kara Kedi - 1965
Öfke Dağları Sardı - 1965
Bozuk Düzen - 1965
Yıldız Tepe - 1965
Artık Düşman Değiliz - 1965
Beleş Osman - 1965
Sürtük - 1965
Yasak Cennet - 1965
Oğlum Oğlum - 1965
Gözleri Ömre Bedel - 1964
Kalbe Vuran Düşman - 1964
Kader Kapıyı Çaldı - 1964
Lekeli Aşk - 1964
Hızlı Osman - 1964
Suçlular Aramızda - 1964
Kara Memed - 1964
Plajda Sevişelim - 1964
Bitirimsin Hanım Abla - 1964
Günahsız Katiller - 1964
Yalnız Değiliz - 1964
Hızlı Yaşayanlar - 1964
Şafak Bekçileri - 1963
Cehennemde Buluşalım (Comp Der Verdammten) -1963
Acı Aşk - 1963
Aşka Susayanlar - 1963
Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları) -1963
Akdeniz Şarkısı - 1963
Aşk Tomurcukları - 1963
Ölüm Bizi Ayıramaz - 1963
Çifte Kumrular - 1962
Acı Hayat -1962
Beş Kardeştiler - 1962
İnleyen Dağlar - 1961
Kahraman Üçler - 1961
Camp Der Verdammten - 1961
Seni Benden Alamazlar - 1961
Divane - 1960
Yeşil Köşkün Lambası - 1960
Üç Kızın Hikayesi - 1959
Kanundan Kaçılmaz - 1959
Bir Kadın Tuzağı - 1958
Bana Gönül Bağlama - 1958
Mavi Boncuk - 1958
Tilki Leman - 1958
Alın Yazısı – 1956