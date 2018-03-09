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Ferdi Merter


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  • Ülke:Türkiye
  • Doğum Yılı:1939
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Biyografi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı. 1952 yılında "Dağların Kızı" (İhsan Tomaç) adlı filmde çocuk oyuncu olarak ilk kez kamera karşısında yer aldı. 1958 yılına değin İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmanın ardından, 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı. Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. "Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızı Almura Merter 'le birlikte Çığır Sahne’yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in yazdığı beş kitap yayınlanmıştır.

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