Ferzan Ozpetek

Biyografi

Ferzan Özpetek (d. 3 Şubat 1959 - İstanbul) Türk yönetmen, senaryo yazarı. Roma'daki La Sapienza Üniversitesi'nde Sinema Tarihi eğitimi aldı. Halen İtalya'da yaşamaktadır. 1959 yılında İstanbul'da doğdu. 1976 yılında, Roma'daki La Sapienza Üniversitesi'nde Sinema Tarihi öğrenimi yapmak üzere İtalya'ya gitti. Accademia Navona'da ve Accademia d'Arte Drammatica'da Silvio D'Amico yönetimindeki sanat tarihi ve kostüm derslerine devam etti. 1982 yılında Julian Beck birlikte ile Yaşayan Garaj'da çalıştıktan sonra " Scusate il ritardo "da Massimo Troisi'nin ve " Son Contento " da Maurizio Ponzi'nin asistanlığını üstlendi. Yapımcılığını Marco Risi ve Maurizio Tedesco'nun birlikte üstlendiği ilk filmi " Hamam ", 1997 Cannes Film Festivali'nde, " Yönetmenlerin Onbeş Günü " tarafından keşfedildi ve hem İtalya, hem de diğer ülkelerde eleştirmenlerin olduğu kadar seyircilerin de beğenisini kazandı. Uluslararası alanda başarı sağlayan film, İtalya'nın yanı sıra, İngiltere, Fransa, İskandinavya, Almanya, Hollanda, Japonya ve hatta " nüfuz edilmesi çok güç " olarak tarif edilen ABD'de gösterim imkânı buldu. Yönetmenin ikinci filmi " Harem Suare "nin çekimlerine 1998 yılında başlandı. Türk-İtalyan-Fransız ortak yapımı olarak gerçekleştirilen film, 1999 yılında Cannes Film Festivali'nin " Selection Officielle " kategorisine seçildi ve gösterildiği tüm Avrupa ülkelerinde önemli gişe başarıları elde etti. " Harem Suare " aycıca Toronto, Palm Springs ve Londra festivallerinden de resmi davet aldı. Özpetek'in " Cahil Periler " i , İtalya'da gösterimde bulunduğu haftalar boyunca en fazla izlenen İtalyan filmi oldu. İtalyan Sineması'nın tanınmış yönetmenlerinden Nanni Moretti'nin " La Stanza del Figlio " ve Giuseppe Tornatore'nin " Malena "sını geride bırakan Özpetek'e övgüler yağdı. Ferzan Özpetek’in üçüncü filmi “Cahil Periler”, İtalya’da 2001de gösterime giriyor. Özpetek, filmin gösterime girmesinden önce, Corriere della Sera gazetesinin haftalık eki, “Sette” dergisine yaptığı açıklamalarda, eşcinsel olmaktan gurur duyduğunu belirterek, İtalya’daki eşcinsel meslektaşlarına da çağrıda bulundu: “Kendinizi saklamayın! Bu sonuç itibarıyla kendinize saygı sorunudur”.1