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Filomena Spagnuolo
- Sanatçının Puanı:0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1903
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Filmografitümü >>
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Moscow on the HudsonUncle Sals Mother as Filomena Spanguolo 0 yorum 0 hayran
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Easy MoneyFat Anthonys Grandmother 0 yorum 0 hayran
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VigilanteOld Lady Sitting Next to Eddie Outside Courtroom uncredited 0 yorum 0 hayran
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TempestOld Lady as Filomena M Spagnuolo 0 yorum 0 hayran
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The Last Horror FilmVinnys Mother as Mary Spinell 0 yorum 0 hayran