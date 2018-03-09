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Jaime King
Galeri
- Sanatçının Puanı:0.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1979
Biyografi
Jaime King (d. 23 Nisan 1979, Omaha, Nebraska), Amerikalı aktris ve model.
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