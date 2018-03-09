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Jordi Abusada
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Checkpoint Rock: Songs from PalestineCheckpoint rock: Canciones desde PalestinaJordi Abusada 0 yorum 0 hayran
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Son & MoonDiario de un astronautaJordi Abusada 0 yorum 0 hayran
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Mira la lunaJordi Abusada 0 yorum 0 hayran
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Umut Güzeldir1 yorum 11 hayran
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La guerrilla de la memoriaJordi Abusada 0 yorum 0 hayran