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Jordi Pons
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Gasherbrum II. Un gegant de 8.000 metresJordi Pons 0 yorum 0 hayran
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Alaska-McKinley 6.194 meters. La muntanya polarJordi Pons 0 yorum 0 hayran
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Expedicio Catalano-Nepalese al Cho Oyu 8201m, Himalaia-Nepal: La sisena muntanya mes alta del monJordi Pons 0 yorum 0 hayran
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Agulla Negra de Peuterey. Una catedral de roca en la vessant del Mont BlancJordi Pons 0 yorum 0 hayran
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Ama Dablam. La muntanya sagrada dels XerpesJordi Pons 0 yorum 0 hayran