Biyografi

Kate Garry Hudson (d. 19 Nisan 1979, Los Angeles, ABD) ABD'li aktris. Oscar ödülü adayı olmuştur ve Altın Küre kazanmıştır.Oscar ödüllü oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen Bill Hudson'ın kızı olarak 1979 yılında Los Angeles, California'da doğdu. Aktör Oliver Hudson'un kız kardeşidir. Hudson, Akademi Ödülü kazanan oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen, komedyen ve oyuncu olan Bill Hudson'ın kızı olarak Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir.Hudson'ın doğumundan 18 ay sonra anne-babası boşanmıştır; o ve erkek kardeşi Oliver Hudson, Colorado'da annesi ve annesinin uzun sureli ilişkisi aktör Kurt Russel tarafından büyütülmüştür. Kate Hudson biyolojik babası yerine baba olarak Kurt Russel'ı benimsemiştir. Ayrıca biyolojik babasının oyuncu Cindy Williams ile evliliğinden olan Emily ve Zachary Hudson adlı iki kardeşi ve Wyatt adında annesinin Kurt Russell ile ilişkisinden olan bir adet erkek kardeşi bulunmaktadır. Kate Hudson İtalyan,İngiliz ve Yahudi soylu bir aileden gelmektedir ve anneannesi tarafından yahudi gelenekleriyşe yetiştirilmiştir. Ailesi aynı zamanda Budizmle de ilgilenmiştir. Hudson 1997 yılında, Santa Monica'da Crossroads adlı gösteri sanatları okulunu bitirmiş ve New York Üniversitesi'ne kabul edilmiştir fakat o oyunculuk kariyerini tercih ederek üniversiteye gitmemiştir. 31 Aralık 2000'de Chris Robinson'la evlendi.7 Ocak 2004'te oğlu Ryder Russell Robinson'ı dünyaya getirdi.14 Ağustos 2006'da Hudson'ın menajeri Hudson'ın eşiyle ayrıldıklarını açıkladı. 22 Ekim 2007'de boşanma davası sonuçlandı ve resmen ayrıldılar. Hudson ve Robinson ayrıldıktan sonra, Hudson Owen Wilson'la çıkmaya başladı.İkili Mayıs 2007'de ayrıldıArdından aktör Dax Shephard'la çıktılar. Ardından 2008 yılında Mayıs'tan Temmuz'a kadar Lance Armstrong' la beraber oldu. MSN.com'a göre Kate Hudson New York Yankees oyuncusu Alex Rodriguez'la öpüşürken yakalandılar.