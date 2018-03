Biyografi

Katherine Elizabeth (Kate) Winslet (5 Ekim 1975) Oscar (Akademi), BAFTA, SAG, Grammy ve Altın Küre sahibi İngiliz oyuncu. 22 yaşında, iki Akademi Ödülü (Oscar) adaylığı elde edebilme başarısını gösteren en genç oyuncu rekorunu kıran Winslet, Akademi ödüllerine üç, dört, beş ve altı kere aday gösterilen en genç oyuncu olmayı da başarmıştır. Kariyeri boyunca çeşitli rollerde izleyici karşısına çıksa da, Titanik filmindeki Rose DeWitt Bukater ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmindeki Clementine Krucynzski performansıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Kate Elizabeth Winslet 5 Ekim 1975 tarihinde Reading, Berkshire, İngiltere'de doğdu. 11 yaşındayken İngiltere'de bir tiyatro okulunda drama dersi almaya başlayan Winslet'ın babası "Roger Winslet" ve annesi "Sally Winslet" gibi kardeşleri "Anna","Beth" ve "Joss" da oyunculuk yapıyorlar. Sahne Sanatları Mezunu Kate Winslet, ilk evliliğini Hideous Kinky adlı filmin setinde tanıştığı yönetmen asistanı Jim Threapleton ile yapmış ve Mia adını koydukları bir kız çocuğu sahibi olmuştur. 2001 yılında eşi Jim Threapleton ile ayrılığının ardından American Beauty, Road to Perdition ve Jarhead gibi filmlerin ödüllü yönetmeni Sam Mendes ile evlenerek, Joe adında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını 11 yaşında bir TV reklamıyla atan Winslet, daha sonra 90'lı yılların başında çeşitli TV dizilerinde oyunculuk deneyimini arttırmaya devam etmiş ve 1994 yılında beyazperdede Peter Jackson imzalı Heavenly Creatures filmiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran bir oyuncu haline gelmiştir. 1995 senesinde ise Sense and Sensibility filmindeki performansıyla ilk Akademi Ödülü adaylığını almış ve izleyici kitlesini arttırmıştır. 1996 yılında filmografisine Jude ve Hamlet gibi filmleri eklemiş ve kariyerine 1997 yapımı gişe rekortmeni Titanik ile aldığı yeni bir Akademi Ödülü adaylığıyla devam etmiştir ve bu filmle dünya çapında ismini duyurmuştur. Titanik filminden sonra daha çok bağımsız ve düşük bütçeli filmlerde oynamayı tercih ettiği için, 1998-99 yıllarında Anna and the King ve Shakespeare in Love gibi filmlerdeki başrol tekliflerini reddederek, aynı dönemde Holy Smoke ve Hideous Kinky gibi bağımsız filmlerde oynamayı tercih etmiştir. Kariyeri boyunca genelde dönem filmlerinde oynamış ve 2000li yılların başında buna Quills, Enigma ve canlandırdığı Iris Murdoch karakteriyle üçüncü Akademi Ödülü adaylığını aldığı film Iris ile devam etmiştir. 2004 senesinde Johnny Depp ile başrolleri paylaştığı Finding Neverland sonrası, orijinal senaryosuyla dikkat çeken Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde çizdiği bambaşka bir Kate Winslet imajıyla, dördüncü kez Oscar'a aday olmuştur. 2005'te filmografisine müzikal bir yapım olan Romance and Cigarettes'i de ekledikten sonra, farklı türlerde dört yapımla ( The Holiday, Flushed Away, All the King's Men ve Little Children ) 2006 senesinde gündemde kalmayı başarabilmiştir ve Little Children filmiyle Akademi üyeleri tarafından beşinci kez Oscar adaylığına layık görülmüştür. Son olarak 2008 yapımı The Reader filminde canlandırdığı Hanna Schmitz rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Revolutionary Road filmindeki April Wheeler rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre ödüllerini almıştır. Oscar Ödül Töreni'nde The Reader filmindeki Hanna Schmitz karakteri ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını sonunda almıştır. Altın Küre'de bu rolle yardımcı kadın oyuncuyu almasının sebebi bir kişinin bir ödüle iki farklı filmle aday olamıyor olmasıdır, bu sebeple ödül törenlerinin bazılarında The Reader ile En İyi Kadın Oyuncuyu alırken, bazılarında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncuyu almıştır, aynı durum Revolutionary Road filmi için de geçerlidir. Sinema dışında, American Express ve Lancomé gibi markaların reklam filmlerinde de rol almıştır. American Express reklamında daha önce oynamış olduğu karakterlerden söz eden Kate Winslet, bir Lancomé ürünü olan Trésor parfümü için de 2007 yılından itibaren yeni reklam yüzü oldu. Oscar'a Titanik , Eternal Sunshine of the Spotless Mind(Sil Baştan), Little Children(Tutku Oyunları) ve The Reader filmleriyle "En iyi Kadın Oyuncu"; Iris ve Sense and Sensibility filmleriyle ise "En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildi. Aynı filmlerle Golden Globe Ödüllerinde de beş adaylığıyla beraber The Reader ve Revolutionary Road filmleriyle bu ödülün sahibi. The Reader ile "Altın Küre"nin yanı sıra Oscar ödülünü de kazanmıştır. Ayrıca Christmas Carol adlı animasyon filminde seslendirme yapan Kate Winslet, bu film için yazılan What If adlı şarkıyı söylemiş, single albüm çıkarmıştır, Grammy ödülü kazanmıştırve İngiltere müzik listelerinde ilk 10a girmiştir. 37 ödülü ve 58 adaylığıyla Hollywood için aranan bir isim haline gelmiştir.