Katherine Heigl

Biyografi

Katherine Marie Heigl (d. 24 Kasım, 1978) Emmy ödülü sahibi, Altın Küre'ye aday gösterilmiş ABD'li oyuncu. Roswell, Grey's Anatomy dizilerindeki, Knocked Up ve 27 Dresses filmlerindeki rolleri ile tanınır. Erkek kardeşi Jason'un bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesi, ona organ naklinin önemini gösterdi. Heighl halen organ bağışı kampanyaları için aktif olarak çalışıyor. Hollywood dünyasına oldukça küçük yaşlarda girdi. Daha küçük yaşlarda çocuk mankenlik yaptı. Şu anda hala Elite Model Ajansı'na bağlı çalışıyor. Heighl yarı İrlandalı ve yarı Alman. Güzelliği melezliğinden geliyor. Müzik diğer bir tutkusu. Çello çalıyor.