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Sanatçı Arşivi > Katheryn Winnick
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Katheryn Winnick

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  • Doğum Yılı:1977
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Biyografi

Katheryn Winnick (17 Aralık 1977) Kanadalı film ve televizyon oyuncusu. Etobicoke doğumlu Winnick, Ukrayna asıllı's, [1] [dead link] filmlerde çok sayıda stüdyo Paramount's Failure (Matthew McConaughey) ve New Line's Fun denize indirmek İçeriği ortaya çıkmıştır. O konuk birden fazla televizyon filminde oynadı Has (Kritik alkışlanan İçeriği House MD gösteriyor "One Day, One Room"), Law & Order, CSI ve Criminal Minds. Winnick yıldız karşısında Paul Giamatti Dramatik komedi Cold Souls, HAD ITS Dünya Sundance Film Festivali 2009 da birinci oldu. O Kevin Pollak ve Bruce Dern ile Oscar kazanan Rob Legato erken yönetmenlik seç (filme) Tamamlandı. Winnick gümüş madalya Kanada Milli Taekwondo final kazandı. O şu anda Üçüncü Derece Siyah kemer için taekwondo yılında karate ikinci derece siyah kuşak, tutun ve lisanslı bir bodyguard var.

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