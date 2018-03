Biyografi

Katheryn Winnick (17 Aralık 1977) Kanadalı film ve televizyon oyuncusu. Etobicoke doğumlu Winnick, Ukrayna asıllı's, [1] [dead link] filmlerde çok sayıda stüdyo Paramount's Failure (Matthew McConaughey) ve New Line's Fun denize indirmek İçeriği ortaya çıkmıştır. O konuk birden fazla televizyon filminde oynadı Has (Kritik alkışlanan İçeriği House MD gösteriyor "One Day, One Room"), Law & Order, CSI ve Criminal Minds. Winnick yıldız karşısında Paul Giamatti Dramatik komedi Cold Souls, HAD ITS Dünya Sundance Film Festivali 2009 da birinci oldu. O Kevin Pollak ve Bruce Dern ile Oscar kazanan Rob Legato erken yönetmenlik seç (filme) Tamamlandı. Winnick gümüş madalya Kanada Milli Taekwondo final kazandı. O şu anda Üçüncü Derece Siyah kemer için taekwondo yılında karate ikinci derece siyah kuşak, tutun ve lisanslı bir bodyguard var.