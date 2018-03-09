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Kathy Bates
- Sanatçının Puanı:10.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1948
Biyografi
Kathleen Doyle "Kathy" Bates (d. 28 Haziran 1948, Memphis, Tennessee, ABD), Altın Küre ve akademi ödüllü ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu.
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