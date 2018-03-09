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Laura Linney

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  • Sanatçının Puanı:10.0
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  • Doğum Yılı:1964
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Biyografi

Laura Leggett Linney (d. 5 Şubat 1964) Üç kez Oscar'a aday gösterilmiş, Emmy ödülü sahibi Amerikalı oyuncu. 2000 yılında You Can Count on Me filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne, 2004 yılında Kinsey filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne, 2007 yılında ise The Savages filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. 2002 yılında The Crucible, 2005 yılında Sight Unseen oyunlarındaki rolleri ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülü'ne aday olmuştur. 1995-2000 yılları arasında David Adkins ile evli kalmıştır.

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