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Lauren Bacall


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Biyografi

Lauren Bacall, (asıl adı: Betti Joan Perske) 16 Eylül 1924 doğumlu ABD'li oyuncu ve eski model. 1940'larda başladığı sinema oyunculuğunu günümüze dek sürdürmüştür. Bacall, genelde buğulu sesi ve bakışlarıyla da tanınmaktadır. En tanınmış rollerini The Big Sleep (1946) ve Dark Passage (1947) filmlerinde canlandıran aktrist, How to Marry a Millionaire (1953) ve Designing Woman (1957) gibi komedi filmler ile komedi türündeki başarısını göstermişti. Buğulu ses tonu ile ilgi çeken ve 1940'ların moda ikonlarında biri sayılan Bacall, ünlü sinema oyuncusu Humphrey Bogart'ın da eşiydi. Frank Sinatra'yla da zamanında ilişki yaşadığı da bilinen bilgiler arasında. Bacall, yıllardır tanıdığı arkadaşı Barbra Streisand'ın yönettiği Aşkın İki Yüzü filmiyle ilk kez Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı elde etmiş, ödülü alamamıştır. Ancak 2009 yılının 14 Kasım gününde, Bacall Onur ödülüyle ödüllendirildi. Lauren Bacall, Amerikan Film Enstitüsü tarafından belirlenen Tüm zamanların en iyi aktristleri listesinde 20. sıradadır.[1] Polonya asıllı dünyaca ünlü İsrail'li politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'ın kuzinidir ve aynı soyadı paylaşıyorlardı. Babaları kardeş idi.

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