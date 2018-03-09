Sanatçı Arşivi > Luke Wilson
Luke Wilson
- Sanatçının Puanı:0.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1971
Biyografi
Luke Cunningham Wilson (d. 21 Eylül 1971, Dallas, Texas, ABD), İrlanda asıllı Amerikalı aktör. Kendisi gibi aktör olan Owen Wilson'un kardeşidir.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
Filmografitümü >>
-
RideIan 0 yorum 0 hayran
-
Çılgın Haber EkibiFrank Vitchard (rumored) 0 yorum 0 hayran
-
Meeting EvilJohn 0 yorum 0 hayran
-
Death at a FuneralDerek 1 yorum 2 hayran
-
Middle MenJack Harris 0 yorum 0 hayran