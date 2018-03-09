Biyografi

Tiyatro kariyerine Macbeth 1981 ile başladı ve devam ediyor şu ana kadar. Felice Laudadio içki ile 1982 yılında sinema ilk. Çok kariyer çıkarları için önemli bulunmaktadır: 1988 1984 yılında Venedik Taciri, Aldo Palazzeschi in romanından Sisters Minder () ve Medea 1994 yılında. Ilk 1995 yılında Roma'da Teatro Saat Oral ile de dış üyeleri için, hangi o oral seks profesörü oynuyor. Yazılı ve yönetmen Claudio Grimaldi tarafından: show altı sezondur başarı ile tekrarlanacaktır İtalya'nın çeşitli kentlerinde oynar. Aktris iyi kamu İtalyan televizyon 1998, o, ana karakterler arasında ilk serisinden bir kaç yılına kadar bir tıbbi aile içinde Cettina (Concetta Gargiulo) rolü oynadı bilinen beşinci. 2007 yılında A Doll's House ile giriş yaptı - Nora diğer bölüm Henrik Ibsen, yazılı ve yönetmen Leo yosun: show Mart 2009 yılına kadar İtalya. [Edit] Paralel genelinde 150 sinemada başarılı halk ve eleştirmenler taklit edecek ailede son sezonlarda gelen bir doktor, o Kanal 5, o Agnes Borsi rolünü oynadı kadın, güzellik başarılı dizi filminde oynadı. 2006 yılında, Massimo Ghini ile dramın kahramanı söyle, Richard ve Donna Tiziana Aristarhus tarafından yönetilmektedir. 2007 ayın hayali oğlu Rai Uno yayınlanan bir 22 Şubat 2007 Yüksek inceleyen kitleye [kaynak belirtilmeli], Lucy, gerçek bir anne-cesaret Sicilya Fulvio Frisian, rolü muzdarip çalış gerekli spastik distonik kuadripleji, şimdi kırk nükleer fizikçi. 2009 yılında bir bölümü, aile dizi Cettina bir doktor karakteri görünür. Lunetta Savino film kariyerinde birçok önemli varlıkları vardır. Rollerini arasında: I, (1998), Serbest balık Düğün Picone Nanni Loy, 1983, Cub (1998) gönderin! (1999), Sana (2001) olsaydı, Long Live Monkey (2002), Love, 2002 yılında bir sermaye ile, asla aynı (2005), Satürn Muhalefet içinde (2007) tekrar ve Mine (2010) dolaşıp