Biyografi

Mark Alan Ruffalo (22 Kasım 1967), ABD'li aktör, film yönetmeni, yapımcı ve senaryo yazarı. 2004 yapımı Tetikçinin Gecesi isimli filmde Tom Cruise'a karşı canlandırdığı Fanning karakteri ve 2007 yapımı Zodiac'taki dedektif David Toschi rolleriyle ile tanınır. Mark Ruffalo'nun ataları İtalyan ve Fransız-Kanadalı idi.Wisconsin'in bir sanayi kasabası olan Kenosha'da dünyaya geldi. Annesi kuaför ve stilist olan Marie Rosie babası ise inşaat boyacısı Frank Lawrence Ruffalo, Jr.'dır. Tania ve Nicole isminde iki kız kardeşi ve Aralık 2008'de vefat eden Scott isimli bir erkek kardeşi vardı. Ruffalo kendisini "mutlu bir çocukluk" geçirmiş bir birey olarak tanımladı ve büyüdüğü yeri "sevgi dolu büyük bir İtalyan aile" olarak anlattı.İlerlemeci eğitim veren bir okula devam eden aktör, babasının üyesi olduğu yerel Bahá'í topluluğunun içinde büyüdü. Ergenlik günlerini babasının işleri sebebiyle Virginia'daki Virginia Beach'te geçirdi ve First Colonial Lisesi'nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından ailesi ile birlikte önce San Diego'ya ardından Los Angeles'a taşındı. Los Angeles'ta Stella Adler Konservatuarı'nda dersler aldı ve Orpheus Tiyatro Topluluğu'nun kurucularından biri oldu. Bu toplulukta oyunlar yazdı, yönetti ve başrolde oynadı. Bu dönem boyunca barmenlik yaparak yaşamını kazandı. Ruffalo 1996 yapımı The Dentist, 1998 yapımı Safe Men gibi filmlerde küçük rollerde yer aldı. Yazar Kenneth Lonergan ile tanıştıktan sonra onunla çalışmaya başladı ve yazarın bir çok oyununda yer aldı. Bu oyunlardan biri de This is Our Youth (1998) idi. Bu oyundaki rolü Ruffalo'ya başrolünü Laura Linney ile paylaştığı ve Linney'nin kafası karışık, problemli kardeşi Terry'i canlandırdığı You Can Count on Me filminde oynamasını sağladı. Film en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu dallarında Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi. Ruffalo da filmdeki performansı ile övgüler aldı ve Marlon Brando'nun gençliği ile karşılaştırıldı. Ayrıca, Los Angeles Film Eleştirmenleri Derneği ve Montreal Dünya Film Festivali'nde ödüllendirildi. Aktör, You can Count on Me'nin ardından önemli filmlerde önemli roller almaya başladı. 2002'de XX/XY'da, 2003'te Sarah Polley ile My Life Without Me'de ve Meg Ryan ile In the Cut'ta oynadı. 2004 yılında Michel Gondry'nin Eternal Sunshine of the Spotless Mind isimli filminde ve Andre Dubus'un iki kısa öyküsünü temel alan We don't Live Here Anymore'da yer aldı. Gene 2004'te Collateral'de Tom Cruise ile birlikte oynadı. Ayrıca, View From the Top (2002), 13 Going 30 (2004), Just Like Heaven (2005) ve Rumor Has It (2005) gibi romantik komedilerde başroldeydi. 2006'da New York'taki Belasco Theater'da sergilenen Clifford Odets'in Awake and Sing! isimli Tony Ödülleri'ne de aday olan oyununda oynadı. 2007'de ise Zodiac isimli filmde dedektif Dave Toschi rolündeydi. Gene 2007'de John Burnham Schwartz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Terry George filmi Reservation Road'da yanlışlıkla bir çocuğu öldüren boşanma avukatı Dwight Arno'yu canlandırdı. 2002 yılında, Ruffalo'da bir çeşit beyin tümörü olan akustik nöroma hastalığına rastlandı ve ameliyata alındı. Tümör iyi huyluydu fakat bir süre kısmi yüz felcine sebep oldu.[2] Aktörün felci tamamen iyileşti ve film kariyerine geri döndü. 1 Aralık 2008'de ise Ruffalo'nun kardeşi Scott, Beverly Hills'te vuruldu. Raporlara vurulma olayı "infaz-stilinde" başın arkasına ateş edilmiş olarak yazıldı. Scott, 8 Aralık 2008'de vefat etti. Polis cinayetle ilgili iki kişiyi tutukladı. Şüphelilerden biri Scott Ruffalo'nun rus ruleti oynarken kendi kendini vurduğunu iddia etti. Şüpheliler serbest bırakıldı ama soruşturma devam etti. Mark Ruffalo Fransız kökenli ABD'li aktris Sunris Coigney ile Temmuz 2000'de evlendi ve çiftin üç çocuğu oldu: Keen (2001), Bella Noche (2005), Odette (2007). 4 Ekim 2006'da her gün yayınlanan Democracy Now! programına konuk olan Ruffalo Irak'taki savaşı, Iraklılar'a uygulanan işkenceyi ve George Bush yönetimini eleştirdi. Ertesi gün ise New York'ta düzenlenen Dünya Bekleyemez protesto gösterilerine katıldı ve orada da bir konuşma yaptı. 2008 yılında ise Mike Gravel'a başkanlık yarışında destek verdi. Ekim 2007'de Ruffalo 9/11 Komisyon Raporu'nu eleştiren bir açıklama yaptı ve raporun tamamen yasadışı olduğunu, soruşturmmanın tekrar açılması gerektiğini söyledi. Ruffalo: "Nasıl yıkıldıklarını izledim ve bu beni şaşkına çevirdi. İlk tepkim binaların bu şekilde yıkılamayacağını düşünmek oldu." dedi.