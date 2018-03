Biyografi

Mark Strong (30 Ağustos 1963) İngiliz aktör, en iyi Lies 2000'lerde filmler Vücut, Young Victoria, Sherlock Holmes, RocknRolla, Stardust roller oynayabilecek bilinen ve Kick-Ass doğdu. Sık sık Lord Blackwood gibi Sherlock Holmes ve Sir Godfrey Robin Hood olarak hainlere veya antagonistleri, gösteriyor. Güçlü Londra'da bir İtalyan baba ve Avusturyalı bir annenin Marco Giuseppe Salussolia doğdu. Katolik büyüdü . İngilizcesi ismi bir sahne ismi değil, tapu ankette tarafından annesi olduğunu tarafından değiştirildi bir çocuk onun yaşıtları ile uyum yardımcı olur. O, akıcı ve biraz İtalyanca Almanca bilmektedir. Güçlü Norfolk Wymondham Koleji katıldı. Onun asıl hırs avukat olmasını, ama bir yıl boyunca üniversite Münih'te okuyan sonra, Almanya, hayattan onun yönünü değiştirmek ve ev Londra'ya döndü karar verdi. Orada eğitimi İngilizce ve Drama Royal Holloway, ve Daha sonra Bristol Old Vic Theatre School'a devam etmekte. Güçlü İngiliz televizyon tanıdık bir yüz ve ITV iki Prime Suspect seri: gibi drama serisinde yer aldı Müfettişi (sonradan Dedektif Başkanı İdare) Larry Hall Prime Suspect olarak 3 (1993) ve Prime Suspect 6 (2003). Ayrıca iki BBC Two drama dizileri rol oynadığı vardı, North (1996) ve The Long Firm (2004) kendisi için o ve BAFTA adaylığı kazandı da Sharpe Misyonu (1996) yılında iğrenç Albay Marka oynadı. Bizim Arkadaşlar O romantik kurşun oynadığı Bay Knightley, başrolü Kate Beckinsale ile Jane Austen romanından Emma, bir ITV uyum içinde. Filmde, kişinin Güçlü rollerin Steve Nick Hornby's Fever Pitch, 1997 yılında adaptasyon eş karşısında Colin Firth oynadığı ve aynı zamanda şekil Oliver Twist Roman Polanski'nin 2005 sürümünde Güçlü oldu. O film Syriana içinde Mussawi oynadı ve 2005 yılında Revolver, o Sıralayıcısı, "özlüyor hiç bir zayıf, çelik suikastçı" oynadı ortaya çıktı. 2006 yılında Strong Tristan ve Isolde de, kılıç ile yeteneğini gösteren hain Wictred canlandırdı. Ertesi yıl bilim-kurgu filmi Sunshine Pinbacker oynadı. Altı saat makyaj Pinbacker's yara izi almak için harcamak zorunda kaldı. Tesadüfen, Güçlü bir 1999 film aynı zamanda Sunshine adlı ortaya çıktı. Eğilip son iki İhtiyarlara Yer Yok Ülkede Anton Chigurh (Javier Bardem rolü) bir parçası için kabul etmek var, ama söylentiler o kısmı teklif değildi. kalıcılığı rağmen Lies Body yılında Hani oynandı Salaam, Ürdün İstihbarat başkanı. Yılında her karakter için kendisinin baktığını değişiklikleri çünkü neredeyse tanınmaz budur Güçlü filmlerin çoğu, Stardust ve Tristan + Isolde, o uzun saçlı, uzun Firma RocknRolla ve onun uzaklaşıyorsun saç çizgisi spor Kick-Ass yılında tamamen kel olan Vücut Yalanlar ve Miss Pettigrew içinde iken bir gün için o saç tam bir başı vardır yaşıyor. Düşük Kış Sun, Heartlands ve Fever Pitch Ancak, Onun karakterleri en asıl kendini benzerler. Onun tiyatro kariyeri, Strong 2003 yılında Laurence Olivier Award En İyi 2002 yılında Donmar Depo olarak Shakespeare'in Onikinci Gece rolünden ötürü Yardımcı Rol aday gösterildi. O Channel 4 film Endgame (2009) bir kurşun parçası vardır. 2006 yılından bu yana güçlü Are You? Think Do You BBC şecere serisi anlatım sağlamıştır. Sherlock Holmes yılında Lord Blackwood, ana antagonist çalış. Güçlü yaklaşan 2011 süper kahraman filmi, Green Lantern olarak Sinestro oynayacak