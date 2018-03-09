Mark Wahlberg

Mark Robert Michael Wahlberg (d. 5 Haziran, 1971) Akademi Ödülü adayı ABD'li aktör, müzisyen ve televizyon filmi yapımcısıdır. İlk yıllarında "Marky Mark" olarak tanınmıştır. Ayrıca Marky Mark and the Funky Bunch adlı grubun vokalistliğini üstlenmiştir.Ünlü bilgisayar oyunu Max Payne'in film versiyonunda Max Payne'i canlandırmıştır.

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