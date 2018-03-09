Mark Wahlberg
Galeri
- Sanatçının Puanı:10.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1971
Biyografi
Mark Robert Michael Wahlberg (d. 5 Haziran, 1971) Akademi Ödülü adayı ABD'li aktör, müzisyen ve televizyon filmi yapımcısıdır. İlk yıllarında "Marky Mark" olarak tanınmıştır. Ayrıca Marky Mark and the Funky Bunch adlı grubun vokalistliğini üstlenmiştir.Ünlü bilgisayar oyunu Max Payne'in film versiyonunda Max Payne'i canlandırmıştır.
Yorumlar
Filmografitümü >>
-
Ayı Teddy 2John Bennett 0 yorum 0 hayran
-
EntourageMark Wahlberg 2 yorum 0 hayran
-
Transformers: Kayıp ÇağCade Yeager 22 yorum 0 hayran
-
The Silver Linings PlaybookPat Peoples 0 yorum 0 hayran
-
Son KalanMarcus Luttrell 2 yorum 0 hayran