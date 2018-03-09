Sanatçı Arşivi > Michael Lonsdale
Michael Lonsdale
- Sanatçının Puanı:0.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1931
Biyografi
Fransız aktörün 180 filmi ve televizyon programı var. Babası ingiliz annesi fıransız olan aktör Paris' te doğdu.
Yorumlar
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