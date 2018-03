Biyografi

New Jersey’de doğdu ve orada büyüdü. Michael Pitt'in oyunculuğu aslında tiyatroya dayanıyor. 1999 yılında Lisa Peterson’ın yönetmenliğini yaptığı, Naomi Wallace’ın yazdığı The Trestle at Pope Lick Creek isimli oyun için New York’ta sahneye çıktı. Michael Pitt, 2000 yılının yazında 2001 SundanceFilm Festivali’nde ödül alan Hedwig and The Angry Inch’teki Tommy Gnosis rolü ile Filmmaker Dergisi tarafından Özgür Filmlerin En Yeni 25 İsmi arasında yerini aldı. 2001 yılının yazında yönetmen Larry Clark’ın Bully ve yönetmen Gus Van Sant’ın Finding Forrester filmlerinde oynadı. Michael Pitt, 2002 yılında Cannes Film Festivali’nde gösterilen yönetmenliğini Barbet Schroeder’in yaptığı Murder By Numbers’da Sandra Bullock ile yer aldı. Filmleri arasında 'Yellow Bird', 'Mambo Cafe' ve 'Hi Life' bulunuyor. 2001 yılında brooklyn de kurduğu grubun vokalinde yer alıyor ayrıca gitar çalıyor.onun en büyük idolü nirvana grubudur.tarzıda onun gibidir zaten en bilinen şarkıları death to birth ve fetus