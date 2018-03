Biyografi

Natalie Portman (gerçek adı: Natalie Hershlag, (İbranice: ???? ???????) d. 9 Haziran 1981 Kudüs, İsrail) İsrailli-ABD'li aktris. 12 yaşında, Luc Besson'un Léon adlı filminde oynadığı rolle dünya çapında üne kavuşan Portman, 2005 yılında Closer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarına aday gösterildi ve aynı dalda Altın Küre ödülünü aldı. Sinema kariyerine ilk adımı modellik sayesinde olmuştur.Syosset'te bir pizza salonunda revlon ajansın bir çalışanı tarafından 12 yaşındayken keşfedilmiştir.Kendisi modellikten çok aktrislik yapmak istediğini belirtmiştir.Daha sonra tiyatro kamplarına gitmeye başlamıştır ve yaz tatillerini buralarda geçirmiştir.12 yaşında, Luc Besson'un kült filmi Léon'da oynama fırsatı elde etmiştir. Ardından Heat, Everyone Says I Love You ve Mars Attacks! gibi filmlerde rol almıştır. Al Pacino ile Robert De Niro'nun rol aldığı Heat filminde Al Pacino'nun kızı olarak küçük bir rolde oynadı. 1996 senesinde Woody Allen'ın Everyone Says I Love You ve Ted Demme'nin Beautiful Girls filmlerinde oynadı. Aynı sene Tim Burton'un Mars Attacks! filminde Amerikan Başkanı'nın kızını canlandırdı. 1999 yılında Susan Sarandon ile birlikte rol aldığı Anywhere But Here filmi ile Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülüne aday gösterildi ve George Lucas'ın Star Wars serisinde Padmé Amidala karakterini canlandırmak için anlaşma yaptı. 2002 yılında Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı gösterime girdi. Ayrıca Jude Law ve Nicole Kidman'ın rol aldığı Soğuk Dağ filminde küçük bir rol aldı. 2004 yılında Garden State ve Closer filmlerinde rol aldı. Closer filmindeki Alice rolü ile Yardımcı Kadın Oyuncu dalında BAFTA ve Oscar'a aday gösterildi. Altın Küre ödülü aldı. 2005 yılında Star Wars serisinin son filmi Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı gösterime girdi ve yılın en çok izlenen filmi oldu. V for Vendetta'nın film uyarlamasında yer aldı ve film için saçlarını kestirdi.Ardından 1792'de İspanya'da geçen Goya's Ghosts filminde Goya’nın ilham perisi rolünde yer aldı. Mr. Magorium's Wonder Emporium filminde Dustin Hoffman ile birlikte rol aldı. Eric Bana ve Scarlett Johansson ile birlikte rol aldığı The Other Boleyn Girl filminde ise Anne Boleyn'i canlandırdı.Yönetmeni Wes Anderson olan The Darjeeling Limited filminde küçük bir rol aldı. The Simpsons'ın 18. sezonunda Little Big Girl bölümünde Darcy karakterini seslendirdi.Ayrıca Paul McCartney'in Dance Tonight klibinde yer aldı. Harvard Üniversitesi Psikoloji okumuş ve 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı zamanda Hebrew Üniversitesi'nde (Kudüs) yükseklisans yapmakta ve eğitim görmektedir. İbranice ve İngilizce'yi anadili gibi konuşabilmektedir. Bunların yanında çeşitli düzeylerde Fransızca , Almanca , Japonca bilmektedir.Ayrıca Arapça öğrenmektedir. 8 yaşından beri vejeteryandır. 2002 yılında People dergisi tarafından Dünya'nın En Güzel 50 Kadını arasında gösterilmiştir.