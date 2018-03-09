Nathan Corddry

Biyografi

Nathan "Nate" Corddry (8 Eylül) 1977 doğumlu Amerikalı aktör en Sunset Strip Studio 60 üzerine yinelenen rolleri ile tanınır, Daily Show, Çocuk Hastanesi ve Türkiye Tara. O aktör ve komedyen kardeşi Rob Corddry olduğunu.