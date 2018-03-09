Biyografi

1971 doğumlu kanadalı aktör Nathan Fillion 'ın en bilinen rolleri, Firefly dizisi ve devam filmi Serenity'de oynadığı Kaptan Malcolm Reynolds ve Castle dizisinde oynadığı Richard Castle karakterleridir. Nathan Fillion Kanada'nın Alberta Eyaletinin başkenti Edmonton şehrinde doğmuştur. İngilizce öğretmenleri olan Cookie Fillion ve James "Culley" Fillion'ın oğullarıdır. Jeff isminde bir abisi var. Sırasıyla Holy Trinity Katolik Lisesinde, Concordia University College of Alberta ve Alberta Üniversitesi'nde okudu. Nathan Fillion, Amerika Konfedere Devletleri Korgeneral'i Jubal A. Early soyundan geldiğini belirtmektedir.