Rachael Harris

Biyografi

Rachael Elaine Harris (d. 12 Ocak 1968) ya Amerikalı oyuncu ve komedyen . Harris Worthington yılında Ohio tarihi oldu. O Worthington Lisesi (Renamed Thomas Worthington Lisesi) mezun oldu. tiyatro bölümünden O Derwent Otterbein Koleji'nden mezun 1989 bulunmaktadır.