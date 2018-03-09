Rachael Harris
- Sanatçının Puanı:0.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1968
Biyografi
Rachael Elaine Harris (d. 12 Ocak 1968) ya Amerikalı oyuncu ve komedyen . Harris Worthington yılında Ohio tarihi oldu. O Worthington Lisesi (Renamed Thomas Worthington Lisesi) mezun oldu. tiyatro bölümünden O Derwent Otterbein Koleji'nden mezun 1989 bulunmaktadır.
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