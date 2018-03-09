Rachel Weisz
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- Doğum Yılı:1970
Biyografi
Rachel Hannah Weisz (d. 7 Mart 1970, Londra, İngiltere), Akademi Ödüllü Macar asıllı İngiliz aktris.14 yaşında modellik yapıyordu.Cambridge'de iken oyunculuğa adım attı. 1991 yılında Talking Tongues adlı tiyatro grubundaydı ve Edinburgh Festivali'nde Guardian Ödülünü almışlardı.Ödül aldıkları oyunu kendisi yazmıştı ve oyuncular arasındaydı.
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