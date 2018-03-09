Biyografi

Robert Prosky (13 Aralık 1930 - 8 Aralık 2008) Amerikalı sahne, sinema ve televizyon oyuncusu oldu. Prosky, Polonyalı bir Amerikan Robert Joseph Porzuczek (Bazı kaynaklarda doğum yaptığı ismini belirtiyoruz doğdu Robert Józef Porzuczek) Philadelphia, Pennsylvania, Helen ve Joseph Porzuczek, bir bakkal ve kasap oğlu Manayunk mahallede idi. O bir işçi mahallesinde büyüdü ve American Theatre Wing okudu, daha sonra Temple Üniversitesi'nden mezun oldu.