Robert Prosky
- Sanatçının Puanı:0.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1930
Biyografi
Robert Prosky (13 Aralık 1930 - 8 Aralık 2008) Amerikalı sahne, sinema ve televizyon oyuncusu oldu. Prosky, Polonyalı bir Amerikan Robert Joseph Porzuczek (Bazı kaynaklarda doğum yaptığı ismini belirtiyoruz doğdu Robert Józef Porzuczek) Philadelphia, Pennsylvania, Helen ve Joseph Porzuczek, bir bakkal ve kasap oğlu Manayunk mahallede idi. O bir işçi mahallesinde büyüdü ve American Theatre Wing okudu, daha sonra Temple Üniversitesi'nden mezun oldu.
Yorumlar
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The Haunting of Bryan BecketThe SkepticFather Wymond 0 yorum 0 hayran
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D-ToxMcKenzie 48 yorum 25 hayran
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Death to SmoochyNetwork Chairman uncredited 16 yorum 17 hayran
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Dudley Do-RightInspector Fenwick 0 yorum 0 hayran
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Çılgın ŞehirLou Potts 13 yorum 20 hayran