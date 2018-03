Biyografi

Sarah Jessica Parker (d. 25 Mart, 1965/Ohio,ABD) Yahudi asıllı ABD'li oyuncu. Altın Küre ve Emmy ödülü sahibidir. Televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmış olan sanatçı oynadığı Sex and the City adlı dizi ile dünya çapında üne kavuşmuştur. 7 kardeşi vardir. Bale ve şan dersleri almıştır. Bu sebeple bir Broadway yapımı olan The Innocents da yer almıştır. Yine bir Broadway oyunu olan Annie de başrolde oynamıştır. Televizyondaki ilk önemli çıkışını Square Pegs isimli dizide başrolü oynayarak yapmıştır. Bunu 80'li yıllarda birkaç sinema ve televizyon filmi takip etmiştir. 1984-1991 yılları arasında aktör Robert Downey Jr. ile yaşamıştır. Asıl büyük çıkışını 1991'de çektiği ve başrolunu Steve Martin ile paylaştığı L.A. Story ile yapmıştır. 1992'de çektiği Honeymoon In Vegas Sarah J.Parker'a Nicolas Cage ile 1 yıl süren bir ilişki de beraberinde getirmiştir. Bu ilişkiden bir süre sonra da John F.Kenndy Jr. ile kisa süreli bir ilişki daha yaşadı. 1997 yılında ise şu andaki eşi aktör Matthew Broderick ile evlendi. 1998'de ise hayatının dönüm noktalarından biri olacak olan Sex and The City dizisinde Carrie Bradshaw rolünü oynamaya başladı. Dizi, 2004 yılında sona erdi ve Sarah`a bir Altin Küre ve bir de Emmy ödülü kazandırdı. 2003 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Sarah J.Parker, Sex and the City bittikten sonra film ve tiyatro çalişmalarina devam etmektedir.