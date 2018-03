Biyografi

Sarah Michelle Gellar, 14 Nisan 1977 tarihinde doğan, Emmy ödüllü kazanmış Amerikalı oyuncu. 1990'larda çeşitli rollerde oynadıktan sonra, Buffy the Vampire Slayer'da Buffy Summers olarak izleyici karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda aile filmi Scooby-Doo,dişiliğini ön plana çıkardığı Harvard Man, korku filmleri The Return, The Grudge, The Grudge 2, I Know What You Did Last Summer ve Scream 2'de da rol almıştır. Kurtuluş filmi Cruel Intentions'da da Kathryn Merteuil rolünde boy göstermiştir. Teenage Mutant Ninja Turtles'ta April O'Neil'a sesini veren de Sarah Michelle Gellar'dır. Gellar, hemşirelik okulunda öğretmen olarak çalışan Rosellen Greenfield ve Arthur Gellar'ın kızı olarak New York'da doğdu. Noel ağaçlarına bayılmaları ve her tatilde bir tane süslemelerine rağmen Gellar'ın her iki ebeveyni de Yahudidir. 1984 yılında anne ve babası boşanır ve Gellar Upper East Side'da annesiyle yaşamaya başlar. Gellar, babasından 9 Ekim 2001'de ölene dek uzak durmuştur. New York'ta Columbia Grammar & Preparatory School ve Professional Children's School'da eğitim görmüştür. Bu sırada en yakın arkadaşı, daha sonra Clarissa Explains It All ve Türkiye'de de yayınlanan Sabrina'nın oyuncusu Lindsay Sloane'dir. 4 yaşında, Manhattan'da bir restoranda yemek yerken bir ajans tarafından keşfedilen Gellar, iki hafta sonra Valerie Harper, Carol Kane ve Jeff Daniels'ın ortak çalışması An Invasion Of Privacy adlı yapımda rol alır. Kısa bir süre sonra Burger King'in televizyon reklamlarında da boy göstermeye başlar. Bu reklam filminde McDonald's'ın adının geçmesiyle, McDonald's Gellar'a dava açar. Bundan sonra Gellar asla McDonald's'da yemek yiyemeyecektir. İşin ilginç yanı, Buffy the Vampire Slayer'ın sponsorlarından biri de McDonald's olur. Gellar film ve reklamlarına devam eder. Spenser: For Hire adlı TV dizisinde, Funny Farm adlı komedide ve High Stakes adlı filmde de rolleri vardır. Avrupa'da gösterime giren Crossbow dizisinde de başarılı bir performans sergiler. 1991 yılında, A Woman Named Jackie adlı filmde genç Jacqueline Bouvier'i oynar. Gellar'ın en parlak dönemi 1992'den sonra başlar. TV dizileri Swan's Crossing ve All My Children'da ve onları takip eden diğer işlerindeki başarısından dolayı 1995 yılında Emmy Ödülü'ne layık görülür. 1995 yılında All My Childrendan ayrılır ve 1997 yılında ona asıl şöhreti kazandıracak Buffy The Vampire Slayer'a başlar. Bu dizide genç ve güzel, etrafını çeviren arkadaşlarının ve gözetmeninin de yardımıyla ayrıca başarılı vampir avcısını canlandırır. Dizinin içinden doğan Angel dizisinde de oynar. Buffy the Vampire Slayer 144 bölüm sürer. Bu dizisinden dolayı ABD ve İngiltere gibi ülkelerde film ve dizilerde ilk ölen aptal sarışın tabusunun yıkılmasına dahi yol açar. Cosmopolitan, Glamour, FHM, Rolling Stone gibi birçok dergide boy gösterir. FHM ve Maxim gibi dergilerin 2002, 2003 ve 2005 yıllarındaki En seksi 100 kadın listesinde üst sıralardan düşmez. Aynı zamanda ABD'de yayınlanan Got Milk? adlı reklam filminde de rol alır. Film Kariye