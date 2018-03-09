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Sanatçı Arşivi > Sarah Polley 
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Sarah Polley 

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  • Doğum Yılı:1979
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Biyografi

1979 yılında Kanada’da dünyaya gelen ünlü oyuncu Sarah Polley’nin oyunculuk dünyasındaki hikayesi çocukluğuna dayanıyor. Henüz 11 yaşında annesini kanserden kaybeden genç oyuncu, özellikle ilk gençlik yıllarında yaşamış olduğu tüm duygusal travmalara rağman son derece başarılı bir şekilde kariyerinde emin adımlarla yürümeyi başardı. 1996 yılında rol aldığı TV dizisi Straight Up ile Gemini Ödülü kazanan Polley en büyük çıkışını ise Atom Egoyan’ın The Sweet Hereafter filmi ile yaptı. Elliden fazla film için kamera karşısına geçen Polley, son derece seçici bir oyuncu olarak tanınmasının yanısıra Kanada’daki siyasi kimliği ile de son derece ön planda olan bir sanatçıdır. Aktif olarak siyasal çalışmalar yürüten Polley, Deney’in çekimlerinin ardından post prodüksiyon çalışmaları devam eden Trigger’da rol aldı ve Queen Kristina’da da başrol oynaması bekleniyor.

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