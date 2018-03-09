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Vangelis Serdaris
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Aşkın Yedinci GüneşiVangelis Serdaris 2 yorum 2 hayran
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VassilikiVangelis Serdaris 4 yorum 4 hayran
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Agios Nikolaos KyriakoseleionVangelis Serdaris 0 yorum 0 hayran
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I kondraVangelis Serdaris 0 yorum 0 hayran
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O emm. Panselinos kai i Makedoniki Sholi AgiografiasVangelis Serdaris 0 yorum 0 hayran