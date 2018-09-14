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Veli Tamminen
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Suomen kansan suruVeli Tamminen 0 yorum 0 hayran
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Suomen Neito - loppuvalinnatVeli Tamminen 0 yorum 0 hayran
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Olympiasoihtuviesti Kreikasta SuomeenVeli Tamminen 0 yorum 0 hayran
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Ken maassa kaunehin...Veli Tamminen 0 yorum 0 hayran
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Vuoden 1948 kauneuskilpailutVeli Tamminen 0 yorum 0 hayran