Vera Farmiga
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- Sanatçının Puanı:10.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1973
Biyografi
6 Ağustos 1973, New Jersey doğumlu Ukrayna asıllı aktrist Vera Ann Farmiga, en iyi "Running Scared", "Orphan", "Departed" ve "Up in the Air" filmleriyle bilinir. "Up in the Air"'deki rolüyle bir Altın Küre, Screen Actors Guild Ödülü, bir BAFTA ve Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. "Never Forever"'daki rolü için eleştirmen G. Allen Johnson onu şu şekilde tarif etmiştir, "...adını bile duymadığınız en iyi Amerikan aktristi."
Yorumlar
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Kendini Vera Farmiga kadar kaptırarak oynayan pek az oyuncu vardır, hangi rolde olursa olsun inanılmaz seksidir kendileri, ayrıca adı da süper kahraman ismi gibidir, bonus puan sebebidir.
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